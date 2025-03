Foto CLASSIFICA - Primavera, il Napoli rosicchia 3 punti al Frosinone: ora è a -3 dalla vetta

vedi letture

Un successo importante, importantissimo quello ottenuto oggi dal Napoli Primavera contro il Monopoli. Un 1-0 che serve parecchio in classifica, in virtù della sconfitta del Frosinone capolista contro il Pescara. Ora gli azzurrini sono a -3 dai ciociari e nel prossimo turno c'è proprio lo scontro diretto che potrebbe valere l'aggancio in vetta alla graduatoria.