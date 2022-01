CLASSIFICA - Primavera, successo col Genoa e play-off più vicini: la classifica

Il Napoli Primavera ha battuto il Genoa per 2-1 in trasferta nella 15esima giornata del campionato Primavera 1 grazie ai gol di Cioffi e Ambrosino. Continua a salire in classifica la squadra allenata da Frustalupi.

La classifica: Roma 35, Sassuolo 25, Cagliari 25, Torino 24, Inter 23, Napoli 22, Sampdoria 22, Atalanta 22, Juventus 21, Fiorentina 21, Genoa 21, Milan 17, Verona 17, Empoli 17, Lecce 16, Spal 15, Lecce 13, Bologna 10, Pescara 5.