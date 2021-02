Crollo Primavera senza i 6 big, se "non sono pronti" perché Gattuso li convoca?

Secondo ko consecutivo per la Primavera di Cascione. Dopo il 3-1 rimediato col Pisa, ecco il 2-0 interno contro il Pescara, gara che compromette, in parte, gli obiettivi stagionali. Non è un caso che la seconda sconfitta stagionale sia arrivata senza i leader del gruppo. Data l'emergenza della prima squadra, i vari Idasiak, Costanzo, D'Agostino, Zedadka, Cioffi e Labriola sono stati convocati da Gattuso, ma nessuno ha giocato nelle ultime partite e forse non lo faranno neppure nelle prossime visti i recenti rientri di Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Mertens (come cambio) e gli altri imminenti. Lo stesso Gattuso ha ribadito oggi in conferenza: "Ho i primavera ma devono essere pronti altrimenti fanno brutte figure". Viene da chiedersi perché convocarli senza neanche la possibilità di una chance. Ovvio che sia per motivi numerici e d'emergenza, ma per ora, a rimetterci, sono i risultati sportivi della Primavera...