Tmw - Altro rinforzo per il Napoli Primavera: in arrivo Aziz Touré dal Palermo

Un innesto per la Primavera del Napoli. Dal Palermo in arrivo Aziz Touré, il centrocampista classe 2002 arriverà in prestito. Continua così il lavoro positivo del settore giovanile rosanero del direttore Leandro Rinaudo che ha consegnato alla prima squadra di Filippi cinque calciatori. E ora il salto di qualità per Touré, il Napoli lo aspetta. A riportarlo è Tuttomercatoweb.