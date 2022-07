Il giovane Cioffi in prestito in Serie C: oggi si definisce il passaggio al Pontedera

Il talentuoso classe 2002 della Primavera azzurra, Antonio Cioffi, non sarà presente a Dimaro.

Il talentuoso classe 2002 della Primavera azzurra, Antonio Cioffi, non sarà presente a Dimaro. L'attaccante infatti quest'oggi si trasferirà in prestito al Pontedera, club che milita in Lega Pro. A riferirlo è l'esperto di mercato Niccolò Schira.