Ufficiale Italia U17, i convocati per lo stage a Novarello: c’è anche un giovanissimo del Napoli

Dopo le amichevoli contro la Spagna a Coverciano (due sconfitte: 2-0 e 2-1) e la Francia a Clairefontaine (altri due ko: 2-0 e 4-0), rispettivamente a gennaio e febbraio, la Nazionale Under 17, campione d'Europa in carica, sosterrà uno stage da oggi al 15 marzo a Novarello, in preparazione del secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee, in programma dal 19 al 25 marzo in Croazia.

Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 27 calciatori, tutti nati nel 2008, tranne tre classe 2009 (Antonio Arena, Jacopo Del Fabro e Destiny Onoguekhan Elimoghale), di cui sette provenienti da club esteri: quattro dall'Inghilterra (Silver Obinna Eze, Laurence Adam Giani, Dauda Amihere Iddrisa e Leonardo Rodella), due dalla Germania (Samuele Inácio e Luca Reggiani) e uno dalla Francia (Jean Tryfose Mambuku). Gli Azzurrini, fa sapere la FIGC, si raduneranno martedì 11 marzo presso il Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello in mattinata e, dopo aver sostenuto sei sedute di allenamento in quattro giorni, affronteranno i pari età del Milan sabato 15 marzo (ore 12). Al termine del test match contro i rossoneri verrà diramata la lista dei 20 selezionati che prenderanno parte alla seconda fase di qualificazione all'Europeo.

Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Andrea Maran (Modena), Alessio Marcaccini (Roma);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Boah Bovio (Inter), Andrea Cullotta (Milan), Jacopo Del Fabro (Juventus), Silver Obinna Eze (Blackburn Rovers), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Mattia Ridolfi (Cesena);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Nicolò Ballabio (Monza), Oliver Blini (Empoli), Christian Comotto (Milan), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli), Leonardo Rodella (Southampton), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Antonio Arena (Pescara), Vincendo Damiano (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Giuseppe Forte (Sampdoria), Cristian Galvano (Brescia), Samuele Inácio (Borussia Dortmund).