La dinastia Cavani in azzurro continua: negli Esordienti brilla la stellina Lucas, figlio di Edi

© foto di Imago/Image Sport

Gli azzurrini del Napoli hanno conquistato ieri la nona edizione del Mundianapoli, torneo riservato agli Esordienti e promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con l’Arci Uisp Scampia, e il premio di miglior giocatore se l’è aggiudicato Lucas Cavani. A riportare il tutto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il secondogenito di Edinson, 104 gol con il Napoli, è nato l’8 marzo 2013 in Uruguay, proprio nella parte finale dell’esperienza in azzurro di papà. Quando il Matador e sua madre, Maria Soledad, hanno intrapreso strade diverse, Lucas e suo fratello maggiore Bautista sono rimasti a vivere in città con la signora Sole, e così Lucas ha cominciato a frequentare la scuola calcio. Poi, è stato tesserato dal Napoli. Ieri la sua squadra ha battuto nella finale del torneo i ragazzi della Pasquale Foggia Academy: Cavani junior, maglia numero 7 come Edi, non ha segnato ma s’è aggiudicato la palma di Mvp del torneo.