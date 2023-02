LIVE - Primavera, Napoli-Lecce 2-3 (7' , 77' Sahli, 17' Burnete, 45' aut. Gioielli, 82' Berisha): ancora Lecce!

Il match si disputa al Centro Sportivo di Cercola G. Piccolo alle ore 16.

90' - Sei di recupero

89' - Gioco fermo, portiere del Lecce a terra: il Napoli chiede un lungo recupero

87' - Il Lecce stavolta prova a gestire con più raziocinio, tenendo il Napoli lontano dall'area

83' - Fuori Giannini e D'Avino, dentro Acampa e Barba

82' - GOL LECCE! Ancora ospiti avanti: calcio d'angolo con Burnete che colpisce la traversa, sulla respinta due del Lecce e Berisha mette in rete

80' - Lecce protesta ora per un tocco in area su Burnete, ma l'arbitro fa segno che non c'è nulla e sembra avere ragione

78' - Espulso Chevanton per proteste dalla panchina del Lecce

77' - PAREGGIO NAPOLI! SAHLI! Angolo battuto veloce, palla al centro per Sahli che di testa firma il 2-2. Ingenuo il Lecce fermo a protestare per un angolo secondo loro non da assegnare

72' - Doppio cambio per Frustalupi: dentro Marranzino e Koffi, fuori Spavone e Rossi

70' - Partita apertissima: il Napoli pericoloso con Sahli, il Lecce libera e riparte e Boffelli salva su Salomaa

67' - Risponde il Napoli: transizione veloce, poi Sahli ci prova da fuori ma il portiere blocca in due tempi

65' - Ancora Lecce, ma Boffelli respinge con un guizzo il tiro di McJannet e tiene in partita il Napoli

63' - Il Lecce vuole chiuderla: Corfitzen si libera e colpisce il palo!

60' - Primo cambio per Frustalupi: fuori Lamine, dentro Boni

58' - Si rivede il Lecce ed è pericolosissimo: tiro di Burnete, risponde allungandosi Boffelli

55' - Cambio nel Lecce mentre Frustalupi non ricorre ancora alla panchina