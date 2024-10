Popovic protagonista con la Serbia U19: lampi di classe e assist per l'azzurrino

Terminata la settimana con la nazionale serba testa a sabato, quando alle 15 ci sarà a Cercola la sfida tra il Napoli Primavera e il Bari.

Matija Popovic protagonista con la Serbia Under 19 nella doppia sfida contro la Russia. Come riporta su Instagram l'account GiovaniliNapoli, il talento serbo classe 2006 del Napoli ha regalato lampi di classe in entrambe le sfide disputate da titolare contro i russi.

Nel primo match ha servito un assist dopo un coast to coast di 60 metri tra dribbling e finte che hanno disorientato la difesa russa. Nella seconda sfida migliore in campo nei primi 60' di gioco, vicinissimo al gol con un tiro piazzato nei primi minuti ha permesso al compagno di reparto di insaccare sulla respinta.