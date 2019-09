Primavera, Baronio: "Meritavamo il pari, serviva più coraggio! Su Ciciretti...

Roberto Baronio, allenatore della Primavera del Napoli, ha parlato dopo il ko con l'Inter: "Doveva finire pari, brutta prestazione da parte di entrambe le squadre, peccato averla persa, serviva un po' più di coraggio sin dall'inizio della partita, non bisognava essere timorosi. Purtroppo il "pari" è solo ufficioso.

Prossimo turno? Tutte le partite sono difficili, quando affronti l'Inter non è come affrontare le altre, ma ogni gara, ripeto, va giocata con coraggio. Se non lo fai, hai capito poco.

Ciciretti? L'idea non è nata da me ma dalla società, aveva bisogno di minutaggio, lui ha fatto quello che ha potuto, non è al 100% avendo fatto una preparazione diversa. Si è impegnato e siamo contenti quando la società ci manda professionisti perché fanno crescere anche i nostri ragazzi".