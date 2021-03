Primavera, battuta 2-1 la Reggina nel recupero: azzurrini terzi in classifica

A Reggio Calabria il Napoli Primavera batte 2-1 la Reggina nel recupero della terza giornata del campionato Primavera 2. Azzurrini in vantaggio con Ambrosino al 77', raggiunti momentaneamente da Bezzon al 84'. Di Cioffi al 90' la rete decisiva che permette ai ragazzi di Cascione di conquistare tre punti d'oro per i playoff. Il Napoli infatti è ora al quarto posto, 21 punti come la terza in classifica Entella.