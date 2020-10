Primavera, brutta sconfitta alla prima di campionato: vince il Lecce 4-1

Un'altra sconfitta per gli Azzurrini allenati da mister Cascione dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Il Napoli è stato sconfitto dal Lecce per 4-1 nella prima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo Kick Off di Lecce. Esordio non felice per gli azzurrini che vanno subito sotto al 20' per un malinteso difensivo che offre a Pinto il pallone dell'1-0. Prima che si chiuda il tempo il Lecce fa il bis con una azione personale di Oltremarini: 2-0. Nella ripresa, poco prima dell'ora di gioco, si chiude il match: ancora Oltremarini infila in diagonale il 3-0. Il Napoli accorcia con la forza dell'orgoglio con Ambrosino. Ma il Lecce nel finale inchioda il poker con la tripletta personale di Oltremarini.

Napoli: Pinto, Potenza, D’Onofrio, Sami (76' Iaccarino), Barba (46' Ambrosino), Guarino, D’Agostino (57' Umile), Ceparano (48' Virgilio), Altomare, Cioffi, Romano. All, Cascione