Primavera, Cascione si gode Vergara: show del 2003 contro il Benevento

Un assist e un bellissimo gol per rendere speciale il derby col Benevento. La Primavera del Napoli, dopo il successo per 3-2 di sabato contro i sanniti, si gode le prodezze di Antonio Vergara, classe 2003, centrocampista offensivo che ha deciso, coi suoi guizzi, l'ultima partita di campionato. Vergara ha prima servito Ambrosino con un filtrante di grande qualità, poi s'è messo in proprio e, dopo aver controllato palla al limite dell'area, ha battuto il portiere avversario con un bel mancino al volo.

Vergara si conferma ragazzo di grandi aspettative, un napoletano di Frattaminore che ha notevole talento che è riuscito a mostrare nel corso della sua trafila nel settore giovanile (a partire dall'età di 11 anni). Contro il Benevento, prima da trequartista e poi da mezzala, ha illuminato la manovra e, oltre all'assist e alla rete, ha anche colpito una traversa direttamente da calcio d'angolo. Ora il suo obiettivo è quello di imporsi nella Primavera di Cascione per mettersi in mostra continuando ad alimentare il sogno di vestire la maglia del Napoli. Un passo alla volta: per ora, si gode la bella prova col Benevento. In attesa delle prossime.