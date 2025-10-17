Ufficiale

Primavera, domani Inter-Napoli: i convocati di Rocco, c'è Baridò

Oggi alle 16:20Giovanili
di Fabio Tarantino

Il Napoli Primavera affronta l'Inter domani per la ottava giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca al Konami Youth Center di Milano alle ore 11. Tra i convocati anche il talento argentino Baridò ex Juve arrivato a fine estate. 

I CONVOCATI DI ROCCO: ANIC; BARIDO'; BORRIELLO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA;  DE CHIARA; DE LUCA;  DE MARTINO G..; ELETTO; ESPOSITO; GAMBARDELLA;  GENOVESE; GORICA; IOVINE; LATTISI; LO SCALZO; NARDOZI; PRISCO;SAVIANO; SPINELLI; TORRE.