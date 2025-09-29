Baridò trova la prima gioia col Napoli: gran gol contro la Lazio U18

vedi letture

Il gioiellino argentino Francisco Baridò, arrivato al Napoli nell’ultima finestra estiva di calciomercato, ha trovato la prima gioia in maglia azzurra. Nel match contro la Lazio Under 18, il classe 2007 ha segnato da fuori area, trovando una grande traiettoria che si è infilata all’incrocio dei pali. Più tardi è arrivato anche il raddoppio firmato Raffaele Saviano, così il Napoli Under 18 ha battuto 2-0 in trasferta la Lazio mettendo in fila la seconda vittoria.

Francisco Baridò è un fantasista classe 2007 che la Juventus aveva strappato poco più di un anno fa grazie al lavoro del ds Giovanni Manna (allora dirigente bianconero prima di trasferirsi al Napoli nell'estate del 2024). L’argentino ha poi rifiutato il rinnovo di contratto con i bianconeri, in scadenza nel 2026, scegliendo di ricongiungersi proprio con Manna: il legame tra i due risale al gennaio 2024, quando fu proprio l’attuale ds azzurro a portarlo a Torino insieme all’agente Marco Sommella. L’operazione si è chiusa la scorsa estate con un investimento di circa 800 mila euro. Alla Juventus, Barido era considerato uno dei giovani più interessanti del vivaio, tanto da essere accostato al percorso di Yildiz e inserito nell’orbita tra Primavera e Next Gen.