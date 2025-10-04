Ufficiale

Primavera, domani il Napoli sfida la Roma: i convocati di mister Rocco

Oggi alle 15:45Giovanili
di Francesco Carbone

Il Napoli Primavera affronta domani la Roma per la settima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 13.

I convocati del tecnico Rocco: Borriello; Camelio; Caucci; Cimmaruta; Colella; D'Angelo; De Chiara; De Martino G.; Eletto; Esposito; Gambardella; Garofalo; Genovese; Gorica; Iovine; Lattisi; Lo Scalzo; Nardozi; Olivieri; Prisco; Spinelli; Torre.