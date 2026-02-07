Live

Primavera, Fiorentina-Napoli 0-0: azzurrini subito pericolosi con Cimmaruta

Oggi alle 15:30Giovanili
di Daniele Rodia

Premi f5 per aggiornare la diretta del match di Primavera tra Fiorentina e Napoli

40' - Fuori D'Angelo, dentro De Martino. Altro infortunio!

38' - Atzeni vicinissimo al gol! Contropiede viola con destro del centrocampista ma palla che esce di pochissimo

33' - Giallo per Boanno, brutto intervento su Raggioli

32' - Che occasione!!! Palla recuperata con pressione altissima, Raggioli trova il pallone ma incredibilmente spara fuori!

30' - Altro fallo della Fiorentina, per ora 0 ammonizioni.

29' - Preme il Napoli, pressione alta e palla recuperata. Uscita dal basso pessima per i ragazzi di Galloppa

26' - Prova a muovere la difesa della Fiorentina il Napoli con un ottimo giropalla

20' - Gara molto equilibrata per adesso.

12' - Fuori Kospo dentro Turnone nella viola a causa di un infortunio

6' - Prima fiammata anche della viola con Braschi che sfrutta la cavalcata di Bertolini ma non concretizza in porta. Il suo destro è ampiamente fuori

2' - Subiti pericolosi gli azzurri con il tentativo a giro di Cimmaruta: palla di poco fuori!

15.00 - Inizia la gara!

14.30 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

FIORENTINA: Fei, Boanno, Sadotti, Bertolini, Deli, Braschi, Perrotti, Trapani, Kospo, Mazzeo, Atzeni. All. Galloppa

NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Genovese, Cimmaruta, Borriello, D'Angelo; Torre, Raggioli. All. Rocco.

11.40 - Ecco i convocati della gara: Barido; Borriello; Caucci; Cimmaruta; D'Angelo; De Luca; De Martino S; Eletto; Ferrante; Gambardella; Garofalo; Genovese; Gorica; lovine; Melnyk; Nardozi; Olivieri; Palomba; Pugliese; Raggioli; Torre.

Gli azzurrini di mister Rocco vogliono dare continuità dopo la grande vittoria contro il Cesena.