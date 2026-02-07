Primavera, Fiorentina-Napoli 0-0: azzurrini subito pericolosi con Cimmaruta
Premi f5 per aggiornare la diretta del match di Primavera tra Fiorentina e Napoli
40' - Fuori D'Angelo, dentro De Martino. Altro infortunio!
38' - Atzeni vicinissimo al gol! Contropiede viola con destro del centrocampista ma palla che esce di pochissimo
33' - Giallo per Boanno, brutto intervento su Raggioli
32' - Che occasione!!! Palla recuperata con pressione altissima, Raggioli trova il pallone ma incredibilmente spara fuori!
30' - Altro fallo della Fiorentina, per ora 0 ammonizioni.
29' - Preme il Napoli, pressione alta e palla recuperata. Uscita dal basso pessima per i ragazzi di Galloppa
26' - Prova a muovere la difesa della Fiorentina il Napoli con un ottimo giropalla
20' - Gara molto equilibrata per adesso.
12' - Fuori Kospo dentro Turnone nella viola a causa di un infortunio
6' - Prima fiammata anche della viola con Braschi che sfrutta la cavalcata di Bertolini ma non concretizza in porta. Il suo destro è ampiamente fuori
2' - Subiti pericolosi gli azzurri con il tentativo a giro di Cimmaruta: palla di poco fuori!
15.00 - Inizia la gara!
14.30 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:
FIORENTINA: Fei, Boanno, Sadotti, Bertolini, Deli, Braschi, Perrotti, Trapani, Kospo, Mazzeo, Atzeni. All. Galloppa
NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Genovese, Cimmaruta, Borriello, D'Angelo; Torre, Raggioli. All. Rocco.
11.40 - Ecco i convocati della gara: Barido; Borriello; Caucci; Cimmaruta; D'Angelo; De Luca; De Martino S; Eletto; Ferrante; Gambardella; Garofalo; Genovese; Gorica; lovine; Melnyk; Nardozi; Olivieri; Palomba; Pugliese; Raggioli; Torre.
Gli azzurrini di mister Rocco vogliono dare continuità dopo la grande vittoria contro il Cesena.
