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Primavera, Frosinone-Napoli: sfida salvezza, segui la diretta su TuttoNapoli

Primavera, Frosinone-Napoli: sfida salvezza, segui la diretta su TuttoNapoli
Oggi alle 09:25Giovanili
di Daniele Rodia

Premi F5 per aggiornare la diretta di Frosinone-Napolli di Primavera 1

09.00 - Frosinone a 26 punti, 19esimo in classifica. Napoli con 34 punti e 15esimo in classifica: sfida salvezza fondamentale per gli azzurrini che vogliono continuare dopo la bella vittoria con il Sassuolo che ha rilanciato la stagione.

08.00 - Ecco i convocati della sfida: ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI;  CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA;  DE LUCA; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; NARDOZI; OLIVIERI; PEREYRA; PRISCO; PUGLIESE; SMERALDI; SPINELLI; TORRE; ZAPPETTINI