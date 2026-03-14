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Primavera, Frosinone-Napoli: sfida salvezza, segui la diretta su TuttoNapoli
Premi F5 per aggiornare la diretta di Frosinone-Napolli di Primavera 1
09.00 - Frosinone a 26 punti, 19esimo in classifica. Napoli con 34 punti e 15esimo in classifica: sfida salvezza fondamentale per gli azzurrini che vogliono continuare dopo la bella vittoria con il Sassuolo che ha rilanciato la stagione.
08.00 - Ecco i convocati della sfida: ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; NARDOZI; OLIVIERI; PEREYRA; PRISCO; PUGLIESE; SMERALDI; SPINELLI; TORRE; ZAPPETTINI
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