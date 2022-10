Primavera, Frustalupi: "Ajax di un'altra categoria, hanno attaccanti fenomenali"

L'allenatore della Primavera del Napoli Nicolò Frustalupi ha parlato ai media al termine del ko per 5-1 in Youth League contro l'Ajax

Fonte: dal nostro inviato, Francesco Carbone

L'allenatore della Primavera del Napoli Nicolò Frustalupi ha parlato ai media al termine del ko per 5-1 in Youth League contro l'Ajax: "Il più grave errore di questa partita èil 3-1 preso a fine primo tempo col vantaggio di un uomo. Nella ripresa con un gol di scarto la potevamo riprendere. Invece siamo andati in difficoltà perché l'Ajax ha attaccanti fenomenali, hanno difeso bassi e sono ripartiti bene in contropiede e così abbiamo subito altre due reti. E' andata così. Loro sono di un'altra categoria. Si poteva far meglio ma anche noi avevamo diverse assenze. Ai ragazzi non ho detto niente, solo di tirare su la testa e ripartire".