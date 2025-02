Primavera, il Napoli riacciuffa il Bari: la doppietta di Popovic evita la sconfitta

vedi letture

Il match della 18esima giornata tra Bari e Napoli, valido per il campionato Primavera 2, si è concluso con un pareggio 2-2 che lascia comunque l'amaro in bocca alla formazione partenopea. La partita è stata caratterizzata da un primo tempo dominato dalla noia e un secondo tempo che ha regalato emozioni e colpi di scena, pur non riuscendo a determinare un vincitore.

Nel primo tempo, il confronto tra le due squadre è stato praticamente privo di sussulti. La partita si è caratterizzata per una grande attenzione difensiva e per un ritmo poco intenso. Le occasioni da gol si sono contate sulle dita di una mano, con il Bari che ha provato a comandare il gioco, ma senza mai riuscire a sfondare la compatta retroguardia partenopea.

La ripresa ha cambiato volto al match. Il Bari, dopo aver studiato il Napoli nei primi 45 minuti, è riuscito finalmente a sbloccare il risultato. Al 58’ è stato Spadavecchia a portare in vantaggio i padroni di casa con un tiro preciso che ha beffato il portiere avversario. Il Napoli ha provato a reagire, ma il Bari, sfruttando le proprie qualità e l’entusiasmo, ha raddoppiato al 63’ con Tedeschi.

Sotto di due gol, il Napoli non si è dato per vinto e ha reagito con grande determinazione. La squadra di Mister Rocco ha infatti trovato la via della rete al 65’ con un gran gol di Popovic, che ha riacceso le speranze per i partenopei. Solo pochi minuti dopo, al 77’, Popovic ha firmato la sua doppietta, trasformando con freddezza un calcio di rigore. Il pareggio non è servito a molto per il Napoli, che avrebbe avuto bisogno di una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica.