Primavera, il programma della giornata: domani il Napoli riceve il Cagliari capolista

La 10ª giornata del Campionato Primavera 1, che, nell'anticipo del venerdì, ha visto la Roma di Alberto De Rossi vincere 4-3 in casa contro il Sassuolo di Francesco Turrini interrompendo la striscia di vittorie consecutive dei neroverdi (fermatisi a tre), vedrà la Fiorentina di Emiliano Bigica ospitare l'Atalanta di Massimo Brambilla, capolista e campione in carica della manifestazione.

Il programma di giornata prosegue con la Juventus di Lamberto Zauli, a caccia della quarta vittoria consecutiva, che andrà a far visita alla Sampdoria di Marcello Cottafava mentre il Genoa di Luca Chiappino, attualmente terza forza del campionato, sarà in scena al "Biavati" di Bologna per sfidare i rossoblù di Emanuele Troise. Le gare di oggi, infine, si concludono con le delicate sfide in zona play-out Pescara-Empoli e Torino-Lazio mentre, nei posticipi domenicali, il Chievo ospita l'Inter ed il Napoli, fanalino di coda, affronta tra le mura amiche dello "Ianniello" di Frattamaggiore il Cagliari di Max Canzi che, con i suoi 22 punti (gli stessi dell'Atalanta che, però, ha una partita in meno e lo scontro diretto a favore), rappresenta, fino a questo momento, la vera e propria rivelazione stagionale.

Campionato Primavera 1 TIM

10ª Giornata

Venerdì 29 Novembre

Ore 14:30 - Roma-Sassuolo 4-3

Sabato 30 Novembre

Ore 11:00 - Fiorentina-Atalanta

Ore 13:00 - Sampdoria-Juventus

Ore 14:30 - Bologna-Genoa

Ore 14:30 - Pescara-Empoli

Ore 14:30 - Torino-Lazio

Domenica 1° Dicembre

Ore 10:00 - Chievo Verona-Inter

Ore 11:00 - Napoli-Cagliari

Classifica: Atalanta* 22, Cagliari 22, Genoa* 19, Roma 19, Inter** 13, Bologna* 12, Juventus* 12, Fiorentina 10, Sassuolo 10, Lazio 10, Sampdoria* 9, Empoli* 9, Torino 8, Chievo Verona 8, Pescara 7, Napoli 6.

*una partita in meno