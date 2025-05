Ufficiale Primavera, l’iniziativa del Napoli per la finale playoff: gratis un gadget Scudetto

Sabato 31 maggio, alle ore 14:30, andrà in scena allo Stadio Piccolo di Cercola la Finale dei playoff di Primavera 2 tra il Napoli e la Virtus Entella. La SSCNapoli ha ricordato, attraverso i propri canali social, che l'ingresso allo stadio sarà gratuito e che per l'occasione verranno distribuiti gratuitamente dei gadget campioni d'Italia a tutti gli spettatori presenti.

Il club azzurro ha inoltre postato un messaggio per tutti i tifosi su X: "È il momento di stringerci attorno ai nostri ragazzi! Riempite gli spalti, fate sentire la voce del popolo azzurro. Insieme, verso la promozione in Primavera 1!". Questo il messaggio diffuso dal club e poi riproposto da tanti elementi della prima squadra in modo da farlo arrivare a più tifosi possibili.