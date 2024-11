Rileggi live Primavera, Napoli-Avellino 5-1 (3', 44', Popovic, 34', 64' Gioielli, 78' Pinzolo): show degli azzurrini!

Quinta vittoria di fila per il Napoli Primavera che domina anche l'Avellino e chiude la pratica con un secco 5-1. Tre reti nel primo tempo con il vantaggio dopo pochi minuti di Popovic: la gara cambia a metà primo tempo quando l'Avellino sbaglia il calcio di rigore ed il Napoli raddoppia proprio dagli 11 metri con Gioielli. Il tris azzurro è servito da Popovic poco prima dello scadere del primo tempo. Nella ripresa è gestione totale azzurra che però colpisce altre due volte, prima con Gioielli e poi con il subentrato Pinzolo. Nel finale c'è gioia per Gomis nell'Avellino che segna il gol della bandiera. Secondo posto in solitaria ora per gli azzurrini di Rocco che nel prossimo turno affronteranno il Monopoli ultimo.

16.16 - Termina la partita!

91' - C'è gioia anche per l'Avellino: rete di Gomis che accorcia le distanze sfruttando la ribattuta sul destro di Baldari. Risultato di 5-1.

90' - Saranno 3 i minuti di recupero.

89' - Fase finale della gara, il Napoli gestisce il netto vantaggio.

84' - Cure mediche per Gioielli.

83' - Erroraccio di Pinzolo! Si invola da solo verso la porta l'esterno azzurro che prima tenta di servire Stasi ma viene fermato dal difensore e sulla ribattuta tenta un destro che finisce altissimo, con Stasi solo in area di rigore.

78' - SONO 5! Apertura di De Chiara che serve Pinzolo, l'esterno azzurro dribbla il suo avversario e lascia partire un potente destro che piega le mani di Pizzella e porta il Napoli sul 5 a 0.

73' - Escono Popovic e Raggioli ed entrano Stasi e Pinzolo.

70' - Punizione alta di De Chiara.

64' - DOPPIETTA ANCHE PER GIOIELLI che termina un'azione spaziale degli azzurri che fanno girare il pallone da sinistra a destra e poi con l'assist di Raggioli vanno sul 4-0.

62' - Entrano Di Martino e Ballabile ed escono Borriello e Colella.

58' - Occasionissima per il Napoli: cross di Raggioli e tentativo di Borriello che termina altissimo.

57' - Corner sul primo palo, dopo una mischia a salvare l'Avellino è Beruschi.

48' - Punizione del Napoli battuta male da De Chiara. Possesso neroverde.

15.28 - Riparte la gara, ha inizio il secondo tempo. Batte l'Avellino

15.15 - Terminato il primo tempo. Napoli meritatamente in vantaggio di 3 reti a 0. In apertura Popovic, raddoppio di Gioielli su rigore e tris ancora di Popovic.

43' - TRIS AZZURRO! Doppietta di Popovic, giocata di Raggioli che supera due difensori e assiste per il solo Popovic in area di rigore, facile per il serbo insaccare alle spalle del portiere.

39' - Azione spettacolare del Napoli che con diversi tocchi di prima arriva al destro di D'Angelo che termina però alto sopra la traversa.

34' - NON SBAGLIA GIOIELLI! Raddoppio azzurro con il rigore di Gioielli che batte Pizzella nonostante il tocco del portiere neroverde.

34' - RIGORE PER IL NAPOLI! Clamoroso al Piccolo, a 4' minuti dal rigore per l'Avellino l'ufficiale fischia un altro rigore questa volta per il Napoli con fallo su Gioielli commesso da Arzillo.

30' - TURI IPNOTIZZA DE MICHELE! Il rigore della punta dell'Avellino è indirizzato verso destra ma Claudio Turi para il rigore!

28' - RIGORE PER L'AVELLINO! Errore di Colella che stende De Michele.

26' - Azione personale di De Michele che prova il colpaccio con un destro a giro che termina ampiamente fuori.

24' - Annullato il raddoppio di Borriello che era stato il più rapido ad insaccare il rimpallo in area di rigore ma la sua posizione era di offside.

20' - Soffre adesso il Napoli, gli ospiti stanno prendendo campo e con coraggio attaccano la porta difesa da Turi.

16' - Contropiede dell'Avellino bloccato da un ottimo intervento di Colella.

13' - Primo e pericolosissimo affondo dell'Avellino che con Iasevoli va vicinissimo al pari con un pericoloso colpo di testa.

11' - Fallo dubbio di Raggioli che una volta recuperato il pallone su Dachille era pronto ad involarsi verso la porta. Fallo e punizione per i neroverdi.

9' - Calcio d'angolo azzurro bloccato bene da Pizzella.

6' - Grande discesa di uno scatenato Popovic che percorre tutta la fascia sinistra ed immette un interessante traversone in area di rigore che però nessuno raccoglie.

3' - SUBITO VANTAGGIO AZZURRO CON POPOVIC!!! De Chiara recupera il pallone di testa, Borriello la appoggia a Popovic che al volo di destro lascia partire un fortissimo tiro e piega le mani di Pizzella, portando in vantaggio gli azzurrini!

14.28 - Iniziata la partita!

14.27 - Le due squadre fanno il loro ingresso in campo.

14.00 - Le formazioni ufficiali della gara.

Napoli: Turi, Colella, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Popovic, Borriello.

A disp. 12 Sorrentino, 13 Avvisati, 14 Distratto F., 15 Khraban, 16 Borrelli, 17 Ballabile, 18 Stasi, 19 Pinzolo, 20 Di Martino, 21 Cimmaruta, 22 Zago, 23 Napoletano. All. Rocco.

Avellino: Pizzella, Solaro, Giorgetti, Arzillo, Beruschi, Dachille, Antoci, De Franceschi, Iasevoli, De Salvo, De Michele.

A disp. 12 Pezzella, 22 La Matta, 13 Aloisi, 14 Garofalo, 15 Gabriele, 16 Amiranda, 17 Piscopo, 18 Gomis, 19 Vignoli, 20 Lanzone, 21 Baldari. All. Pianese.

13.40 - In campo le squadre per la fase di riscaldamento del match, a breve le formazioni ufficiali.

10.50 - Mister Rocco dovrà scontare il primo dei diversi turni di squalifica rimediati nel match di Coppa Italia a Cremona: oggi in panchina il tecnico non ci sarà.

Il Napoli Primavera affronta l'Avellino per la settima giornata del campionato Primavera 2. Il match si disputerà allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 14.30. Gli azzurrini vengono da 4 vittorie consecutive in campionato e hanno l'opportunità di continuare la striscia positiva. Segui la diretta testuale sul nostro sito web. Qui i convocati della gara.