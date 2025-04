Live Primavera, Napoli-Palermo 1-0 (28' De Chiara): vantaggio azzurro!

29' - Ancora De Chiara ci prova dai 25m, palla deviata in corner!

28' - DE CHIARA PORTA IN VANTAGGIO IL NAPOLI! Grandioso assist di Popovic, stop al centro dell'area di rigore del capitano De Chiara che insacca in porta!

20' - Punizione in favore del Napoli

16' - Destro di Popovic, di poco a lato

15' - Spinge il Napoli!

7' - Giropalla dei rosanero

12.00 - Viene osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Papa Francesco

11.55 - Squadre in campo!

11.40 - Sono ufficiali le scelte dei due allenatori:

Napoli (4-3-3): Turi, Di Martino, Colella, De Chiara, Gambardella, Garofalo, Malasomma, Cimmaruta, Mboumbou, Popovic, Borriello. All. Rocco

Palermo (3-5-2): Cutrone, Nicolosi, Avena, D'Acquisto, Di Maro, Vaiana, Occhione, Russo, Salvador, Vaccaro, Visconti. All. Del Grosso

Amici di TuttoNapoli buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del match di Primavera 2 tra Napoli e Palermo: terzultima gara del campionato dedicato alle giovani promesse. Gli azzurrini, già sicuri della zona playoff, vogliono migliorare la propria posizione in classifica contro sorpassando la Ternana e avvicinandosi all'Ascoli posizionato secondo in classifica. Il Palermo è chiamato invece alle ultime speranze per l'ultimo spot playoff che dista attualmente 4 punti.