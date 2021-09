Primavera, Napoli sull'1-1 con la Juventus al 45' ed un uomo in più

Il Napoli Primavera è sull'1-1 all'intervallo sul campo della Juventus. Andati sotto dopo 10 minuti per il gol di Chibozo, gli azzurrini hanno reagito ed al 26' hanno trovato il pareggio con Ambrosino, su assist di D'Agostino. Dieci minuti dopo l'episodio che può cambiare la gara: Chibozo, autore del gol, espulso per un colpo a palla lontana su Costanzo. Nella ripresa il Napoli proverà a far fruttare l'uomo in più-.