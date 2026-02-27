Live Primavera, Napoli-Torino: c’è Pereyra, segui la gara in diretta su TuttoNapoli

10.55 - Temperatura mite a Cercola per la sfida tra Napoli e Torino

10.40 - Milton Pereyra sarà della partita! L'argentino è ufficialmente convocato per la gara e di conseguenza è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli!

Amiche ed amici di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno del live testuale della sfida tra Napoli Primavera e Torino Primavera, valida per la 27ª giornata del Campionato Primavera 1. Appuntamento fondamentale nella corsa salvezza del massimo campionato giovanile italiano. La gara mette di fronte due squadre che stanno vivendo un momento delicato e che hanno assoluto bisogno di punti per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

Il Napoli arriva a questo match in un periodo complicato: gli azzurrini hanno ottenuto soltanto due vittorie nelle ultime nove partite, un rendimento che ha rallentato la corsa verso una salvezza tranquilla. Proprio per questo motivo la sfida assume un peso specifico molto alto, perché un risultato positivo potrebbe permettere alla formazione partenopea di creare un margine più rassicurante sulle dirette concorrenti.

Dall’altra parte c’è il Torino, attualmente al 17º posto in classifica e distante cinque punti dal Napoli. I granata sono chiamati a ridurre il divario per rilanciare le proprie speranze di permanenza nel Primavera 1, rendendo questa partita uno scontro diretto a tutti gli effetti.