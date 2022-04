Primavera, non basta una prova generosa: Napoli ko per 2-1 contro il Cagliari

Nel finale il rigore procurato e concretizzato dal solito bomber Ambrosino, poi ultimi minuti d'assedio senza la zampata vincente.

Altra sconfitta per il Napoli Primavera che ora vede farsi sempre più concreto il rischio dei play-out. La formazione non demerita, disputando una prova generosa, ma rincorrendo sempre il punteggio: sotto dopo un quarto d'ora per un rigore concesso per un'ingenuità di Hysaj, gli azzurrini hanno attaccato a lungo senza trovare il pari e poi subendo il 2-0 in contropiede con Luvumbo. Nel finale il rigore procurato e concretizzato dal solito bomber Ambrosino, poi ultimi minuti d'assedio senza la zampata vincente.