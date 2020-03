Primavera, riprende il campionato: domani il Napoli giocherà a Firenze

Dopo il turno di stop, che si recupererà ad aprile, la Primavera torna in campo per la settima giornata del girone di ritorno. Il Napoli, in piena lotta salvezza, giocherà sul campo della Fiorentina domani alle ore 15 allo stadio Bozzi di Firenze. Ecco il programma completo:

Fiorentina-Napoli domani alle 15

Roma-Inter sabato alle 13

Pescara Sassuolo sabato alle 14.30

Juventus-Genoa domenica alle 12

Sampdoria-Empoli domenica alle 14.30