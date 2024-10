Primavera, seconda vittoria di fila per gli azzurrini: 3-1 a Pescara, segna anche Popovic

vedi letture

Il Napoli Primavera continua a brillare, conquistando una vittoria fondamentale contro il Pescara per 1-3 in trasferta.

Il Napoli Primavera continua a brillare, conquistando una vittoria fondamentale contro il Pescara per 1-3 in trasferta. Gli azzurrini dimostrano di essere in gran forma, centrando il secondo successo consecutivo e lanciandosi nelle zone alte della classifica dopo il successo dello scorso weekend contro il Perugia.

La partita, giocata con grande intensità, ha visto il Napoli andare in svantaggio dopo soli 13' con la rete di Palumbo. La reazione è però immediata con il pari di De Chiara che pareggia i conti dopo soli 7' minuti. La gara si mette in discesa in pochi minuti per gli azzurrini, prima il vantaggio di Malasomma che al 34' sigla l'1-2 e poi a poco dello scadere l'espulsione di Palumbo mette in cassaforte la vittoria degli ospiti. All'inizio della ripresa il Napoli chiude la gara con la prima firma stagionale di Popovic che sbaglia il rigore ma ribatte in rete e sigla l'1-3.

Questo risultato conferma l'ottimo momento degli azzurrini, che si candidano seriamente a un ruolo da protagonisti in campionato. La squadra campana, infatti, si posiziona ora nelle zone alte della classifica, con ambizioni sempre più concrete.