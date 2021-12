Primavera, secondo ko consecutivo: il Napoli cade ancora, a Cagliari finisce 3-0

Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera. Dopo il k.o. con l'Inter, il Napoli cade anche ad Asseminello contro il Cagliari e stavolta nettamente. Gli azzurrini di Frustalupi vanno sotto al quarto d'ora con la rete di Palomba e prima della mezzora i sardi si portano già sul 2-0 grazie al gol di Ceter. Lo stesso Palomba, nella ripresa, si regala la doppietta e chiude la partita. Brutta sconfitta per il Napoli, che per ora conserva il secondo posto in classifica.