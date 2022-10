Primavera, Torino-Napoli finisce 1-1: Boffelli para un rigore ai granata

Allo stadio Silvio Piola di Vercelli termina 1-1 Torino-Napoli, match valevole per l'ottava giornata del campionato Primavera.

Allo stadio Silvio Piola di Vercelli termina 1-1 Torino-Napoli, match valevole per l'ottava giovrnata del campionato Primavera. Granata in vantaggio al 73' con Dell'Aquila, che mette sotto l'incrocio il pallone dopo un cross rasoterra da sinistra di Jurgens. Immediato il pareggio degli azzurrini, che dopo appena 5' vanno a segno con Acampa, bravo a coordinarsi ed andare al tiro dagli sviluppi della punizione. Nel finale Toro in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Anton. Da registrare l'ottima prestazione di Boffelli che al 67' para un rigore calciato da Dell'Aquila, stendendosi sulla sua sinistra.