TN - Due rinforzi per il settore giovanile: tesserati i 2006 Valentino e Parisi

Arrivano rinforzi per il settore giovanile del Napoli. Come raccolto dalla redazione di Tuttonapoli.net il club azzurro ha infatti tesserato l'attaccante classe 2006 Valerio Valentino (in camicia nella foto), reduce da 3 stagioni a Cassino e lo scorso anno impegnato con il Perugia con l'Under 15 Nazionale. Per Valentino tesseramento annuale, operazione conclusa da Antimo Grillo e Gianluca Grava con l'intermediazione della PEAKDEAL.

Altro 2006 che si aggiunge ai ragazzi di casa Napoli è Matteo Parisi (in completo nero nella foto), mezz'ala del 2006 ex Cassino. Anche in questo caso si tratta di un tesseramento annuale, con l'intermediazione della PEAKDEAL.