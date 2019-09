Torino, Iago Falque con la Primavera: alle 11 affronterà il Napoli di Baronio

Iago Falque è reduce da un infortunio e sta per rientrare. Da qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo e oggi esordirà giocando con la Primavera contro il Napoli. Gli azzurrini, impegnati col Torino alle 11 a Frattamaggiore, dovranno subito vedersela col forte attaccante che approfitterà del match per riprendere confidenza col campo ritrovando minuti e continuità.