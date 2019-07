UFFICIALE - L'azzurrino '99 Zerbin in prestito al Cesena

Il Cesena FC comunica di aver acquisito il calciatore Alessio Zerbin a titolo temporaneo dal Napoli. L’attaccante nato a Novara il 30 giugno 1999 si mette in evidenza già nella sua prima stagione tra i “grandi” (2015/16) andando a segno tre volte in quattro partite di serie D con la maglia del Gozzano. Si ripete nella stagione successiva che gioca nella prima parte con la squadra piemontese (cinque gol su sedici presenze) per poi trasferirsi nella Primavera del Napoli. Con gli azzurri sono dodici i centri in 34 gare nella stagione 2017/18 che lo proiettano all’esordio tra i professionisti avvenuto con la maglia della Viterbese: 21 gettoni e un gol nell’ultimo campionato di serie C.