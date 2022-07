UFFICIALE - Rinforzo per la Primavera: arriva Obaretin a titolo definitivo dal Milan

Altro rinforzo per le giovanili del Napoli dopo l’ingaggio di Andrea Mereu dalla Giana Erminio. Preso Nosa Edward Obaretin

Altro rinforzo per le giovanili del Napoli dopo l’ingaggio di Andrea Mereu dalla Giana Erminio. Preso Nosa Edward Obaretin, difensore ex Milan classe 2003. Il giocatore è italiano di origini nigeriane, è alto 189 cm e ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Cesena per poi passare al Milan dove tra U17 e primavera ha giocato 70 gare e segnato 3 gol. Arriva a titolo definitivo, il contratto è stato depositato in Lega.