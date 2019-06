Under 15, il Milan vola in finale Scudetto ed aspetta la vincente di Napoli-Roma

E' il Milan la prima finalista del campionato italiano Under 15: al squadra rossonera ha battuto il Genoa in semifinale grazie al decisivo gol di Anana. Potrebbe essere proprio il Milan, dunque, l'avversaria che potrebbe incontrare il Napoli in finale, con gli azzurri che si giocheranno proprio l'accesso alla sfida finale alle 20.30 contro la Roma.

Il Napoli infatti disputerà, per il secondo anno consecutivo, le final four scudetto che sono iniziate quest'oggi in Emilia Romagna. Gli azzurrini del tecnico Bevilacqua hanno vinto il proprio girone risultando l'unica squadra imbattuta in Italia di tutti e tre i gironi, vantando anche la miglior difesa, ed hanno eliminato il Palermo ai quarti di finale.