Under 15, il Napoli in semifinale Scudetto: sfiderà la Roma, già battuta due volte in campionato

Risultato di prestigio per il settore giovanile del Napoli che continua a crescere anno dopo anno. L'Under 15 del Napoli al Kennedy ha battuto 1-0 il Palermo, nella gara di ritorno dei quarti di finale Scudetto e ha conquistato così la semifinale considerando che lo 0-0 dell'andata in Sicilia. Al Napoli sarebbe bastato anche un pareggio, visto che è arrivato ai play-off da prima del girone, l'unica imbattuta tra l'altro di tutta la categoria Under 15. Gli azzurrini in semifinale in Emilia Romagna sfideranno la Roma (arrivata seconda proprio dietro al Napoli nel girone C, battuta sia a Roma che in casa in campionato) che ha eliminato ai quarti la Fiorentina con un 2-1 (dopo l'1-1 dell'andata). Nell'altra semifinale Scudetto il Genoa affronterà il Milan. Di seguito tutti i tabellini tratti da Calcionazionale

NAPOLI - PALERMO 1-0 (And. 0-0)

NAPOLI: Boffelli; Marchisano, Pontiello, Di Leo, Giannini (25'st Frulio); Flora (25'st Di Pasquale), Lettera, Di Palma (14'st Gioielli); Boemio, Pesce, Scognamiglio (32'st Marranzino).

PALERMO: Morana (35'st Farrussa), Musso, Vinci, Ferrante; Aronica (25'st Di Sale), Anselmo (35'st Spadaro), Di Fatta; Giglio, Corona (14'st Bonello), Ganci.

MARCATORI: 13'pt Pesce (Na) (Rig.)

NOTE: Al 30'st Espulso Giglio (Pa). Ammoniti: Flora, Pesce, Aronica, Di Pasquale.

GENOA - SPAL 3-1 (And. 3-1)

MARCATORI: Rimondo (Ge), Chinappi (Sp), Fini (Ge), Moscatelli (Ge)

MILAN - BOLOGNA 1-1 (And. 2-0)

MILAN: Di Chiara, Cellamare, Bozzolan, Incorvaia, Camara, Foglio, Sette, Boni (53' Luscietti), Rossi, Alesi, Anane. All. Polistina

BOLOGNA: Albieri, Borsato (36' Stivanello), Montalbani (65' Turci), Ofoasi, Cricca (57' Diozzi), Motolese, Busato, Maltoni (61' Zaffi), Raimondo (57' Casadei), Mazia, Corazza (36' Anatriello). All. Morara

MARCATORI: 41' Anatriello (B), 72' Incorvaia (M) su rigore - NOTE: Al 38'st Espulso Anatriello (Bo). Ammoniti: Sette, Incorvaia, Motolese, Stivanello

ROMA - FIORENTINA 2-1 (And. 1-1)

ROMA: Mastrantonio; Missori, Catena, Muratori, Falasca; Lilli (23'st Mirimich), Faticanti, Pagano; Liburdi (19'st D'Alessio L.), Simone, Koffi. A disp.: Baldi, Pandimiglio, Ruggiero, Pellegrini, Tomaselli, Padula, Pisilli. All.: Tanrıvermiş.

FIORENTINA: Manzari; Mecchi, Biagetti (29'st Cellai), Prati, Messini; Aprili (13'st Salini), Amatucci, Favasuli (12'st Giulianelli); Falconi; Sene, Gori. A disp.: Bertini, Fiaschi, Marcucci, Costantini, Giulianelli, Vigiani, Paciotti. All.: Mazzantini.

MARCATORI: 7'pt Simone (Rm), 35'st Mirimich (Rm), 38'st Sene (Fi).

NOTE: Al 20'st Espulso Falasca (Rm), per doppia ammonizione. Ammoniti: Catena, Falconi.