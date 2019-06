Under 17, il Napoli elimina la Fiorentina ai quarti: azzurrini volano alle semifinali Scudetto!

Un gol di Costanzo al 12' vale la qualificazione alle final Four per il Napoli under 17. Gli azzurrini hanno battuto la Fiorentina nei quarti di finale Scudetto, pareggiando lo 0-1 subito in Toscana e qualificandosi grazie alla migliore posizione nel proprio girone. Il Napoli su Twitter ha fatto i complimenti alla squadra scrivendo: “Bravissimi”.

Il @sscnapoli Under 17 batte 1-0 la Fiorentina con un gol di Costanzo al 12 e si qualifica per le Final Four! Bravissimi !!!!! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1EaQrCm8bd — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 9 giugno 2019