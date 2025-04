Video 4 gol segnati, 2 annullati, 2-2 il finale: che spettacolo Milan-Fiorentina, gli highlights

vedi letture

Quattro gol segnati, due annullati e alla fine un punto in classifica che non serve a nessuno. Meglio la Fiorentina nel primo tempo, meglio il Milan nel secondo, 2-2 il risultato finale dello spettacolare match di San Siro valido per il 31° turno di Serie A.

Nel finale succede di tutto, compresi un golazo al volo di Dodo annullato per fuorigioco all'89' e l'espulsione di mister Palladino, ma il verdetto non cambia: 2-2, un punto a testa. Di seguito gol e highlights della partita (disabilita Adblock se non riesce a vedere il video)