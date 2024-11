Video Castellanos show e la Lazio di Baroni vola: gli highlights del 5-1 al Como

vedi letture

Show di Castellanos per la Lazio che vola. Doppietta per l'attaccante. Battuto il Como 5-1 in trasferta. Altra prova di forza da parte della squadra allenata da Baroni, tra le rivelazioni di questo campionato. Cinque gol e diverse chance avute. Di Mazzitelli l'unico gol della squadra di Fabregas che spreca tanto nel secondo tempo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).