Clima surreale a San Siro, finisce 3-3 tra Milan e Genoa: gli highlights

Il Milan non riesce a ribaltare il Genoa, finisce 3-3 a San Siro. In un clima surreale arriva un pareggio contro un Genoa coriaceo e in grado di non mollare mai: fischi e mugugni al triplice fischio, ma soprattutto qualche grana da risolvere in vista della nuova stagione. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).