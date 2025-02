Video Conceiçao ringrazia Leao e Gimenez: il Milan vince al 75' col Verona, gli highlights

vedi letture

Il Milan vince di misura, 1-0, contro l'Hellas Verona: risulta ancora decisivo Santiago Gimenez al secondo gol in due presenze in Serie A. Infatti i rossoneri passano solo al 75esimo: Jimenez imbuca per Leao, il portoghese apparecchia per l'attaccante messicano che deve solo appoggiare in porta. La squadra di Conceicao accorcia dunque sulla zona Europa: è a -2 dalla Juventus ed a -6 dalla Lazio. Ecco gol e highlights della partita.