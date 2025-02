Video Crollo Inter! La Juve vince il derby d'Italia: decide Conceicao, gli highlights

Occasione persa per l'Inter, che perde a Torino con la Juventus 1-0 e scivola a -2 dal Napoli. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per i nerazzurri, terza vittoria consecutiva in campionato per i bianconeri, che agganciano la Lazio al quarto posto. Decide Conceicao nella ripresa.