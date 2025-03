Video Doppio Orsolini, il Bologna ribalta il Cagliari 2-1: gli highlights

Il Bologna ribalta il Cagliari 2-1. Piccoli illude i sardi, poi rimonta felsinea firmata da Orsolini. Felsinei sempre più in corsa per l'Europa, cade la squadra di Nicola dopo un primo tempo coriaceo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).