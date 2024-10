Video Due rigori parati a uno, la Fiorentina batte il Milan 2-1: gol e highlights

vedi letture

La Fiorentina batte Milan 2-1 nel posticipo della settima giornata di Serie A. Decisive le reti di Adli e Gudmundsson, ma anche un super De Gea che neutralizza due rigori. Secondo ko in settimana per i rossoneri, dopo quello in Champions. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).