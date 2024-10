Video Frattesi show e il solito Lautaro: gli highlights di Empoli-Inter

Frattesi show: doppietta dell'azzurro e gol di Lautaro Martinez nel 3-0 dell'Inter contro l'Empoli. Successo che permette alla squadra di Inzaghi di tornare a -4 dal Napoli in vista dello scontro diretto del Meazza previsto per il 10 novembre. Gara di ieri condizionata dal rosso nel primo tempo con l'Empoli che ha giocato in inferiorità numerica per circa un'ora. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).