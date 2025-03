Video Il Bologna dà spettacolo: Lazio travolta 5-0 al Dall'Ara, gli highlights

Il Bologna dà spettacolo al Dall'Ara e trova una vittoria di prestigio con un 5-0 su una Lazio stanca e irriconoscibile. In rete Odgaard, Orsolini, Ndoye, Castro e Fabbian per i rossoblù, che sognano l'accesso alla Champions League. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).