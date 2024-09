Video Il Como sfiora la prima vittoria in Serie A, il Bologna rimonta nel finale: 2-2, gol e highlights

Due gol per parte, un punto a testa. Il Como rimanda il ritorno alla vittoria in Serie A, che per i lariani resta datato 2003. Il Bologna non riesce a sfatare il tabù Sinigaglia, dove i rossoblù non hanno mai vinto, e non c'entra il primo successo in questo campionato, ma almeno evita la sconfitta nel finale. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).