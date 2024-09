Video Il Milan annichilisce il Venezia in 29’, poker a San Siro: gol e highlights

Il Milan batte il primo vero colpo dell'era Fonseca. I rossoneri, chiamati fin dal pre-partita a rilanciare le proprie ambizioni dalla Curva Sud, hanno risposto presente e rifilato un bel poker al Venezia. È la prima vittoria in questo campionato per il Diavolo, che dopo due pareggi e una sconfitta si porta dunque a quota 5 punti. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).