Video Il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Genoa: gli highlights

Termina sul risultato di 0-0 la gara di San Siro tra Milan e Genoa, valida per la sedicesima giornata di Serie A. La squadra di Fonseca non festeggia nel migliore dei modi il 125esimo anniversario della fondazione del club, non riuscendo a buttare giù il muro eretto dagli uomini di Vieira che mai sono pericolosi però riescono a contenere bene. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).